Ce samedi, le personnel soignant de l'hôpital Saint-Pierre (Bruxelles) a reçu la visite de la Première ministre Sophie Wilmès.

En guise d'accueil, le personnel de l'établissement a revisité la haie d'honneur et a décidé de tourner le dos à la Première ministre. La chaîne LN24 explique que "les infirmiers et urgentistes ont choisi de tourner le dos à la cheffe du gouvernement. Ils protestent ainsi contre les coupes budgétaires dans le domaine des soins de santé, du temps où elle était ministre du Budget."

"Il y a eu l'expression d'un malaise, d'un besoin de dialogue. Il y a eu la rencontre et ce dialogue autour de la table. Je pense que c'est fondamental. Il faut pouvoir entendre quand ça ne va pas", a réagit la Première au micro de RTL. "L'objectif du gouvernement, c'est de venir en soutien à la gestion de la crise et certainement pas de la rendre plus difficile. Il faut parfois prendre des décisions qui sont difficiles."