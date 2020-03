Pénurie de personnel, manque de matériel de protection, personnel rappelé pour travailler : une infirmière en fonction aux urgences d'Erasme témoigne de la situation.

Le front commun syndical privé-public des secteurs des services aux personnes a adressé un courrier aux autorités politiques en charge de la gestion de la crise liée au Covid-19. Dans ce courrier, le FCS dénonce l'absence totale de concertation avec les représentants du personnel de ces secteurs tels que les soins de santé (hôpitaux, MR-MRS, première ligne, mais aussi le secteur ambulatoire, la médecine scolaire, ...), les services à domicile (comme les aides familiales), l'aide aux personnes handicapées, l'accueil de l'enfance, etc.



Et pour Evelyne Majeurat, secrétaire permanente à la CNE, le plus gros point noir, c'est le problème de communication entre personnel et employeur. "La question qui se pose pour de nombreux membres du corps médical hospitalier, c'est comment assurer un soin quand je ne peux pas me protéger ? Il manque des masques de protection dans plusieurs hôpitaux du pays. D'ailleurs, certains hôpitaux n'ont pas joué le jeu et ont laissé des consultations ouvertes et maintiennent leurs salles d'opération, malgré le fait qu'il y ait des manques au niveau matériel de protection et malgré les consignes des autorités".