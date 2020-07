Après une première vague éprouvante, le personnel soignant se remet doucement. Mais, en interne, il a dû redoubler d’efforts pour prendre en charge les autres patients. Ceux qui ont été épargnés par le Covid mais qui avaient reporté leurs soins. "Les hôpitaux ont grandement été mis sous pression. Le personnel reste extrêmement fatigué et ne s’est pas encore remis de la première vague. Il n’a pas pu récupérer car il a fallu s’occuper des cas de non-Covid qui sont restés sur le côté pendant des mois. Actuellement, les hôpitaux ont un taux d’occupation extrêmement élevé avec une liste d’attente des patients qui n’ont pas pu être pris en charge pendant la crise. On peut dire que les soignants n’ont pas chômé depuis la fin de la première vague. Il a juste fallu changer de priorité. Si un afflux massif revenait, ce serait compliqué à gérer, notamment aux soins intensifs", explique Jean-Luc Gala, chef de clinique à Saint-Luc.

Alors, si les équipes se tiennent prêtes et que les infrastructures sont suffisamment préparées, l’aspect humain est plus imprévisible. "On a vu pendant la crise que la solidarité entre le personnel était immense. Maintenant, il est sûr que la fatigue est encore présente et les nombreux congés ne faciliteront pas la tâche si un deuxième afflux de patients arrivait durant l’été. On sait ce qui peut nous attendre mais on ne l’espère pas", rapporte Danny De Clercq, directeur des soins au sein des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles.