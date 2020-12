Son histoire avait fait le tour du monde. Une fois n'est pas coutume en 2020, elle connait aujourd'hui une fin heureuse. En octobre, le coronavirus touchait de plein fouet l'enfant de quatre ans. Rapidement, il a dû intégrer les soins intensifs pour être plongé dans le coma. Un malheur n'arrivant jamais seul, il est ensuite infecté par le syndrome Pims-TS, une maladie semblable à celle de Kawasaki, provoquée par le Covid 19 chez les plus jeunes.

Alors que nous vous avions déjà annoncé qu'il se portait mieux, Kaïs Chaudy est désormais en pleine forme ! Grâce notamment à beaucoup de repos, une alimentation adaptée et à de la physiothérapie, il peut désormais vivre normalement. Pour HLN, son papa Grégory Chaudy a donné des nouvelles de son fiston. "Il ne se rend pas compte à quel point son état a été mauvais" commence-t-il.

"Lorsque nous lui expliquons à quel point il a été courageux et fort pendant sa maladie, il le comprend. Finalement, il se souvient essentiellement des vilaines injections qu'il a reçues. Les médecins lui prélevaient souvent du sang et cela est très douloureux." L'enfant de Vilvoorde ne veut plus retourner dans un hopital rapidement. "Dès que nous devons y aller, il proteste" rigole le papa. "Aujourd'hui, il a tellement d'énergie que j'ai du mal à le suivre."

Grégory veut surtout éviter que son histoire se reproduise dans une autre famille. "Gardez un œil sur vos enfants. Il est important qu'eux aussi soient aussi prudents que possible. Pour se protéger et protéger les autres enfants. Heureusement, la réaction de Kaïs est rare, mais son cas le prouve: tous les enfants ne supportent pas la corona aussi facilement qu'une grippe 'normale'" conclut-il.