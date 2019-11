Entre décembre 2018 et septembre 2019, un piano itinérant a voyagé dans dix gares du pays et s'y est à chaque fois arrêté pendant quelques semaines. Les voyageurs et personnes de passage étaient invités à y jouer librement. Les intéressé-e-s pouvaient aussi (faire) réaliser et publier une vidéo de leur prestation, pour la soumettre aux votes des internautes.

Et c'est la prestation d'Aline Belmans en gare de Bruges qui a remporté le plus de voix. Elle s'est vue offrir un piano électrique de la part de la SNCB ce mercredi 27 novembre 2019

La vidéo d'Aline date du mois d'août, quand le piano était installé en gare de Bruges pour une durée de trois semaines. Le piano a par ailleurs aussi fait des étapes dans neuf autres gares où les voyageurs pouvaient aussi y jouer. Un-e finaliste par gare a ensuite été déterminé-e en fonction du nombre de votes sur sa vidéo. Les finalistes ont ensuite fait l'objet d'un "deuxième tour", à l'issue duquel la grande gagnante de cette édition 2020 a donc été désignée.

Par ce piano, la SNCB souhaitait insuffler une atmosphère particulière dans les gares. De nombreux voyageurs ont profité de leur passage en gare pour eux-même faire quelques notes ou écouter d'autres voyageurs.

La SNCB réitérera l'expérience l'année prochaine, dans une série de gares qui seront annoncées prochainement.