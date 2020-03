Le pic de l'épidémie est attendu pour le 5 avril prochain.

Alors qu'on apprend que ce lundi 30 mars, 536 nouvelles hospitalisations ont été rapportées, 927 personnes sont désormais en soins intensifs et 696 personnes ont besoin d'une assistance pour respirer, à quand s'attendre à ce que le pic de l'épidémie ait lieu ? " Il aura forcément lieu entre aujourd'hui et le 5 avril, ce sera donc dans les jours à venir. Le pic hospitalier suit logiquement le pic d'appels enregistré par les médecins, on remarque qu'on fait beaucoup plus de suivi tout court actuellement", rapporte Thomas Orban, président du Collège de la médecine générale.

Et selon Geert Meyfroidt, président de la Société belge de médecine intensive, il y aura des semaines de vérité et celle que nous venons d'entamer en fait partie. " Partout en Belgique, nous constatons que la courbe s’infléchit un peu, que la croissance est plus lente. Cela donne de l’espoir, mais ce n’est pas une certitude. Pour le même prix, il y a un virage dans l’autre sens. Mais les modèles les plus fiables prévoient toujours un pic au début du mois d’avril. C’est pourquoi la semaine qui vient sera cruciale, également pour voir si nous devons encore augmenter la capacité".