Le plateau amorcé devrait encore durer plusieurs jours avant d’entamer une baisse.

Dès le début du confinement, c’est avec une certaine inquiétude mais aussi de l’espoir qu’on se tourne quotidiennement vers le bilan chiffré de la pandémie. L’espoir se matérialise par différentes données et notions, dont celle de pic, qu’on évoque depuis plusieurs jours déjà. Mais ce fameux pic, c’est quoi exactement ? Pour résumer, c’est le jour où le nombre de contaminés a (ou aura) atteint son maximum, avant d’entamer la baisse.

Différents chiffres nous sont présentés et donc autant de pics qui ne sont pas pour autant attendus au même moment. En effet, il y a différentes phases (infection, hospitalisation, décès) dans la maladie, toutes n’étant fort heureusement pas un passage obligé. Le premier pic, et probablement le plus attendu, est donc celui des infections. Il semble désormais de plus en plus acquis que nous ne passerons pas par ces phases de pics, et on évoque donc désormais des plateaux. On voit ainsi depuis quelques jours que le nombre d’hospitalisations a tendance à se stabiliser, se traduisant par un plateau dans le graphique des statistiques communiquées chaque matin.

En ce qui concerne les nouvelles contaminations, une forte hausse a été enregistrée ce matin, mais elle doit être relativisée au regard de deux éléments : d’une part, le nombre de tests de dépistage a fortement augmenté (plus de 13 000 sur la journée d’hier) et la majorité de ces tests (environ 10 000) ont été menés dans les maisons de repos.

Si l’on fait abstraction des tests menés précisément en maisons de repos, il en ressort que le nombre de nouvelles contaminations s’établit à 617, soit une légère hausse par rapport à la veille (530) et une forte baisse depuis le début de la semaine, alors qu’on comptabilisait encore 942 nouveaux cas lundi.

© D.R.

La question que tout le monde se pose désormais, en l’absence de réel pic, c’est le nombre de jours qu’il faudra encore attendre avant de voir ce plateau se transformer en baisse du nombre de cas. Les plus optimistes évoquent une semaine tandis que les plus réalistes s’attendent à voir le nombre de cas chuter début mai.

Cette situation est très attendue car elle se traduira aussi par une baisse des admissions et du nombre de lits occupés dans les hôpitaux, condition sine qua non pour voir la pression se relâcher et les mesures de déconfinement se mettre en place.

Il est donc plus que jamais capital de respecter les mesures de distanciation et le confinement sous peine de voir les courbes repartir à la hausse et tous les efforts consentis depuis plus d’un mois anéantis.

Malheureusement, le dernier pic à être dépassé sera celui des décès. À nouveau, les experts estiment qu’il y a un décalage de 10 à 15 jours avec le pic épidémique, laissant malheureusement augurer d’un bilan qui s’alourdira encore fortement dans les prochains jours.