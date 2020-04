Chaque jour, le bilan des personnes malades et des décès dus au coronavirus s'alourdit. Mais la maladie, qualifiée depuis le 11 mars de pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé, est-elle à son paroxysme ? Pour en savoir plus sur l'arrivée de ce fameux pic épidémique qui divise les experts en Belgique, nous avons posé quelques questions à Simon Dellicour, épidémiologiste à l'ULB.



Tout d'abord, qu'est-ce qu'un un pic épidémique ?

"On parle du sommet du nombre de cas détectés. Le problème, c'est qu'en Belgique, nous n'avons pas l'information exacte sur le nombre de personnes contaminées au quotidien, ce n'est pas fiable car nous sommes tributaires de l'effort de stratégie de dépistage. Ici, on s'intéresse surtout au nombre d'hospitalisations, on parlera donc de pic quand le nombre de cas par jour va commencer à diminuer".

Sait-on pour quand est-il prévu en Belgique ?