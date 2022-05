Le gouvernement fédéral vient d’adopter un plan visant à augmenter les possibilités de participation au marché du travail des femmes, et ainsi réduire les écarts de salaires et de pensions entre hommes et femmes. Sous l’impulsion de la secrétaire d’État Sarah Schlitz et du ministre Pierre-Yves Dermagne, la transposition de la directive européenne Work Life Balance vient d’être adoptée par la Vivaldi. Cela implique des avancées importantes pour un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes.