Le plan d’urgence sociale du PS pour faire face au choc colossal du Covid-19.

Alors que le 1er mai tombe en pleine crise du coronavirus, le Parti socialiste entend frapper un grand coup. " Nous traversons la pire crise depuis l’entre-deux-guerres et la Grande Dépression sur le terrain économique", souligne Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre. "Elle est révélatrice de la nécessité de l’État social sur trois piliers : les services publics, la sécurité sociale et le droit du travail." Pour le leader du PS à la Chambre, c’est cet État social qui a permis à la Belgique de mieux résister que d’autres à la crise de 2008. " Ce que nous avons fait en 2008, dans les années 80, nous devons le faire maintenant, en renforçant l’État social." Il compte y parvenir via un plan d’urgence sociale dont voici les points clés.