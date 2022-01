Quels sont les grands défis qui attendent le MR en 2022 ? Réponse avec son président.

Sur l’année qui vient, Georges-Louis Bouchez espère que le Mouvement réformateur pèsera plus que jamais dans les débats de société. Le président des libéraux juge que l’État fédéral manque de stratégie, que ses lignes de réflexion ne sont pas suffisamment ancrées dans le réel et qu’un certain discours victimaire venu des factions militantes de gauche gangrène la pensée politique. Pour y faire face, Bouchez mise sur la refonte de son parti, la seule véritable formation de droite en Belgique francophone.

"Depuis que je suis arrivé à la tête de la présidence, la volonté est de refonder le parti dans sa globalité. On a travaillé sur la réforme des statuts, sur les 175 ans de la famille libérale, sur la communication et sur la remobilisation. On a aussi fait tout un travail en matière d’image." L’année 2022 sera l’année du processus de concrétisation. "On a déjà entamé le repositionnement du parti sur les grandes thématiques et les valeurs qui nous sont chères : travail, fiscalité, neutralité de l’État, l’énergie, le climat et la question des libertés. L’idée maintenant est de pouvoir concrétiser un tout nouveau programme sur la base de ces orientations, mais aussi des thématiques abordées." L’année suivante sera portée sur l’identité du parti (nom, visuel, nouvelles têtes), ce qui permettra de constituer une véritable machine de guerre à la veille des élections de 2024.