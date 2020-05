Un protocole de sortie de confinement a été réalisé. Validé par les fédérations de forains de huit pays européens, ce protocole est sur la table des bourgmestres belges accueillant des foires et kermesses sur leurs territoires. En voici le détail.

Les forains actifs en Belgique ne savent toujours pas à quelle sauce ils seront mangés. Leur saison démarre normalement en mars avec la période des carnavals - largement amputée par les tempêtes -, pour se terminer en octobre. En ce moment, les forains spécialisés dans la nourriture organisent de la vente à emporter ou tentent d'ouvrir à côté de chez eux, "pour survivre, pas plus". Les autres n'ont plus aucune activité. Pire, "nous n'avons pas d'avenir puisque personne ne parle de nous, déplore le président d'un des deux plus gros syndicats de forains du pays Walter Dotremont. Nous ne savons pas si ni quand les foires seront relancées."