Chaque année, plus de 8500 vols relient Bruxelles à trois villes situées à moins de 500 km (Paris, Londres et Amsterdam), transportant ainsi 1,1 million de passagers. Ce qui représente 60 tonnes de CO2, facilement évitables, selon Ecolo. "Nous voulons que le train soit le choix prioritaire pour les trajets internationaux de petite envergure. Il faut donc lancer un élargissement de l’offre pour les trains de nuit mais aussi pour un investissement dans les trains internationaux rapides", préconise la députée Ecolo Sarah Schlitz. Outre le prix des billets qui doit diminuer, c’est aussi l’organisation et la coordination entre les différentes compagnies qui doit évoluer.

