Le CHU de Liège sur le pied de guerre. Reportage.

Dimanche 15 mars. Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège, au Sart Tilman. Deux femmes et un homme s’avancent dans l’allée qui mène aux urgences mais, avant d’y arriver, bifurquent vers le centre de dépistage Covid. Ils descendent un petit escalier. La porte s’ouvre. Un homme masqué leur ouvre et les fait pénétrer dans le centre. Là, on leur donnera un masque, on les invitera à se désinfecter les mains, avant qu’un médecin les interroge, les examine et, le cas échéant, leur fait passer un test de détection Covid-19.

En 24 heures, près de 80 personnes auront suivi ce parcours. Début mars, quand le centre s’est ouvert, ils n’étaient qu’une poignée. Dans les prochains jours, ils pourraient être une centaine, estime le docteur Lucien Bodson, médecin urgentiste et responsable des plans d’urgence au CHU.