Très actif sur le réseau social, le général-major Marc Thys, à la tête de la composante Terre, s'est confié sur la crise traversée par l'armée belge, provoquant ainsi un malaise dans les rangs de l'armée.

Ce n'est pas un syndicaliste, ni un haut gradé à la retraite ou encore encore moins Donald Trump qui a prononcé ses mots, mais bien le général-major Marc Thys, le commandant de l'armée de Terre. Le chef de la Composante Terre (LCC), a dans ses récents tweets, décrit la situation au sein de la Défense comme étant assez sombre et plutôt pessimiste. Selon le général, l'armée est donc "dans une crise structurelle et existentielle", faisant référence aux nombreux départ dans l'armée et aux difficultés rencontrés par cette dernière pour recruter. En effet, dans les cinq ans à venir, la Défense devra recruter 10.000 personnes.

Pour le syndicat militaire ACMP-CGPM, c’est une déclaration très forte et d'une grande portée. "Nous sommes heureux qu’un militaire de haut rang admette enfin, noir sur blanc, que la situation au sein de la Défense est beaucoup plus déplorable que ce que l’on en laisse entendre habituellement. Nous sommes également ravis que les choses soient nommées franchement et dans un langage clair comme de l’eau de roche. Un langage que tout le monde comprend aussi très bien : la situation à la Défense est à la fois désastreuse, alarmante, dangereuse et menaçante pour son avenir", réagit Yves Huwart, délégué permanent du syndicat.

Tweet du général Marc Thys © DR



Selon lui, ce message ne tardera pas à parvenir dans les unités et chez les militaires, et risque de provoquer un certain stress chez les militaires, voire une forme d'incertitude. "C'est bien de reconnaître qu'il y a un problème mais maintenant il est grand temps d'agir et au plus vite. Ce message a déjà eu un impact au sein du personnel, certains m'ont d'ailleurs déjà dit: "c'est comme ça depuis 20 ans". Les militaires attendent maintenant de voir une amélioration de leurs conditions de travail, leur statut doit redevenir attractif si l'on veut conserver nos hommes et recruter à l'avenir", lance Yves Huwart.

D'ailleurs, hier, le général Compernol, chef de la Défense, a également insisté sur la priorité que constitue à ses yeux le recrutement de personnel jeune, sur un marché de l’emploi de plus en plus difficile pour assurer la sécurité et le bien-être de la population belge. "Une augmentation de l’effort de défense sera nécessaire au cours de la prochaine législature afin de couvrir les besoins en matière de moyens de paiement de la défense et remplir au moins partiellement les engagements déjà pris envers l’Otan et les remplir de manière crédible", a-t-il affirmé à l’occasion de la présentation de ses voeux aux mondes militaire, diplomatique, politique, académique, syndical et médiatique au Cercle gaulois à Bruxelles. et en présence de son ministre de tutelle, Didier Reynders, par ailleurs chef de la diplomatie belge.