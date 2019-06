Yves travaille à Walibi depuis… 1977 !

"J’ai débuté comme étudiant, je voulais trouver un travail en plein air", raconte celui qui prendra bientôt sa retraite. "En 79, je suis devenu ouvrier puis employé depuis 1980. On m’exploite maintenant pour mon expérience et ma vision. Je travaille dans les nouveaux projets, je vérifie le cahier des charges, et je pense à tous les détails pour le visiteur. Mais également pour la technique, pour se faciliter les taches de maintenance, les sorties de secours ou ne pas oublier les robinets au niveau plantation pour le jardinier par exemple." Son pire souvenir en 42 ans ? "L’incident du Sirocco (devenu Turbine et aujourd’hui renommé en Psyché Underground, NdlR) fin août 1997. J’étais en congé ce jour-là et je suis revenu avec du matériel. À part celui-là, je n’ai pas de mauvais moment dans ma carrière. Mon meilleur moment est celui de la construction de la Dalton Terror, qui a été conçue en moins de 100 jours ! Et pour la petite histoire, il faut aller sur la nacelle 5, par beau temps, pour voir le lion de Waterloo de tout en haut !"