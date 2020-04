Le débat sur la nécessité ou même l’utilité de porter un masque de protection fait rage depuis le début de la pandémie. Les experts du risk management group (RMG) et Sciensano n’ont jamais recommandé son utilisation dans l’espace public, le réservant au personnel soignant. Le discours a toutefois évolué ce 15 avril. "La stratégie de déconfinement reposera sur plusieurs piliers : la distanciation sociale, les mesures liées au travail mais aussi le port du masque. Cela jouera un rôle important dans la stratégie de déconfinement ", a expliqué la Première ministre. " Le port des masques en tissu sera recommandé", précisant encore que "le masque ne remplacera jamais les mesures d’hygiène, ni la distance à respecter".

Sophie Wilmès a également annoncé la mise en route d’une unité de production nationale pour ces masques, tout en espérant en compter davantage. Leur production sera suivie avec attention tant la pénurie de masques est patente.

Plusieurs experts, comme Jean-Luc Gala, Philippe Devos ou Marc Wathelet, réclament à cor et à cri depuis plusieurs semaines, à l’inverse des autorités, que le port de masque, dont notre pays comme d’autres a manqué drastiquement, soit recommandé dans l’espace public.

Le 23 mars encore, Emmanuel André, porte-parole interfédéral coronavirus, nous assurait que le port d’un masque chirurgical ou même d’une écharpe n’était pas utile si on respectait les distances de sécurité et les mesures d’hygiène.

"Scientifiquement, cela n’a pas de sens", a répété la ministre de la Santé Maggie De Block sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche (RTL-TVi) le 5 avril.

" La littérature scientifique a évolué sur le Covid-19. On sait désormais qu’il se transmet par aérosol. Les masques seuls ne constituent pas une barrière à 100 % contre le virus. Mais associés aux mesures barrières et d’hygiène, ils diminuent bien les risques de transmission ", soulignait de son côté Catherine Fonck (CDH).

Le 10 avril, le cabinet de la ministre De Block nous précisait toutefois ceci : "Selon nos experts et l’OMS, l’apport du port d’un masque n’est pas scientifiquement fondé. Par contre, en préparation de la sortie du confinement, cela pourrait avoir du sens de recommander de porter une protection, pas forcément un masque chirurgical. Tout type de barrière peut suffire, par exemple un foulard. Cela doit être en complément des mesures de distanciation sociale et d’hygiène."