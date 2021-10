Au lendemain du Comité de concertation, la ministre de l'Enseignement Caroline Désir ainsi que les acteurs du secteur se rencontraient ce mercredi matin pour décider d'éventuelles nouvelles mesures face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

A l'issue de cette réunion, il a été décidé de modifier les règles du port du masque et de les uniformiser dans les écoles wallonnes et bruxelloises. Les règles avaient en effet été allégées en Wallonie, où la vaccination était plus avancée qu'à Bruxelles.

Ainsi, après les vacances de Toussaint, le masque sera à nouveau obligatoire pour tous dans le secondaire: professeurs et élèves devront le porter sans exception, même quand ils sont assis en classe.

En primaire, les professeurs seront également contraints de porter le masque à tout moment, même quand les élèves sont assis à leur banc. Il n'est en revanche pas question d'imposer le port du masque aux enfants du primaire et du maternelle.

"S'inscrire dans l'effort collectif"

Une circulaire ministérielle précisant ces changements sera envoyée dans le courant de l'après-midi vers les écoles, précise le cabinet de la ministre Caroline Désir.

Par cette mesure, l'école francophone entend montrer qu'elle s'inscrit dans l'effort collectif préconisé mardi soir. La décision s'inscrit aussi dans la volonté politique de maintenir les écoles ouvertes.