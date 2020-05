Cela concerne plusieurs commissariats.

Pour endiguer la propagation du virus, les gestes barrières restent plus que jamais d'application. Mais certains commissariats durcissent les règles et obligent désormais les visiteurs à porter un masque.



C'est notamment le cas de la police de la zone Montgomery à Bruxelles: "Pour des raisons de sécurité sanitaire durant la pandémie du coronavirus-Covid-19, toute personne amenée à se rendre dans l’une de nos 3 maisons de police devra obligatoirement porter un masque couvrant la bouche et le nez. Cette obligation est d’application pour toute personne âgée de 12 ans et plus. Le respect d’une distance d’au moins 1,5m entre les personnes reste obligatoire."

La police encourage aussi les citoyens à porter plainte en ligne, via www.police-on-web.be, plutôt que de se rendre au commissariat.