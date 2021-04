Le Comité de concertation s'est réuni ce mercredi matin et parmi les points à discuter figurent bien entendu les écoles.

D'après nos confrères de Sudpresse, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves de 5e et de 6e du primaire à la rentrée du 19 avril. Pour rappel, cette mesure avait été instaurée lors du Codeco du 23 mars dernier.

Nos confrères ajoutent que cette mesure concernera l'enseignement francophone et germanophone, mais que la Flandre continuera elle d'imposer le masque en 5e et 6e primaire.

A noter que le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) avait pour sa part indiqué plus tôt ce matin que les écoles reprendront bien le 19 avril comme prévu, mais pas en présentiel à 100%: seules les maternelles, les primaires et les 1re et 2e années secondaire reprendront à 100% en présentiel. À partir de la 3e secondaire, il s'agira d'un retour à l'enseignement hybride, avec une partie en présentiel et une partie à distance. "Il devrait y avoir une évaluation au cours des prochaines semaines pour évaluer la possibilité d'une réouverture totale du secondaire le 3 mai - c'est la date ultime pour l'enseignement secondaire", a déclaré Rudi Vervoort sur LN24.

L'enseignement supérieur reprendra lui également le 19 avril, à 20% de présentiel.