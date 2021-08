Selon Yves Coppieters, il reste nécessaire à certains endroits au vu de la situation épidémiologique.

À la fin du mois d’août, plus de 80 % des adultes devraient être complètement protégés contre le Covid-19 en Belgique. Dès lors, peut-on imaginer de nouveaux assouplissements comme la fin du port du masque obligatoire à certains endroits ?

"Je crois que le port du masque n’est plus trop contraignant. Et là où il est obligatoire, il est plus que nécessaire au vu des risques d’infection et de transmission, d’autant plus que l’on sait que le variant Delta est plus contaminant. Je ne vois donc pas très bien comment cette mesure pourrait être levée d’ici la fin du mois."

Et d’ici quelques mois, la donne peut-elle changer ?

"Le port du masque ne va pas disparaître avant des mois, surtout à l’intérieur, dans les grands magasins et les lieux publics avec de la foule. Je ne peux pas imaginer que la mesure soit levée tant qu’on n’aura pas résolu la baisse des contaminations."

La situation est-elle encore trop sensible pour annoncer la fin d’autres mesures ?

"La vaccination avance bien mais elle ne va pas tout régler. Les personnes vaccinées participent encore à la circulation du virus. La situation reste compliquée. Certains pays connaissent un nombre d’hospitalisations encore élevé. On est un peu coincés en ce moment. On sait bien que la vaccination seule ne suffira pas à tout stopper, elle seule ne pourra pas y arriver."