Le parc d’attractions de La Panne veut élargir son offre et proposer plus de sensations fortes.

Parc d’attractions familial par excellence, Plopsaland cherche également à se diversifier. Un plan de rénovation est en cours depuis quelques mois, et de nouvelles attractions vont voir le jour dans les années à venir.

© D.R.



Et parmi elles, Plopsaland pourra se targuer de posséder une première européenne, un “extreme spinning coaster”. Fabriqué par la société spécialisée Mack Rides, il s’agit en fait d’une montagne russe à inversions où les trains ou les voitures sont capables de tourner sur elles-mêmes et sont propulsés par catapultes magnétiques sur un parcours ponctué de bosses, de larges virages, de changements de directions et d’inversions. Le seul exemplaire similaire déjà en activité se trouve dans le parc américain du Parc Silver Dollar City où des dirigeants du groupe Plopsa avaient été aperçus l'été dernier.

© D.R.

Une nouvelle technologie qui promet bien des frissons aux visiteurs du parc qui devront tout de même attendre l’été 2021 pour la tester. Ce coaster représente un investissement de 15 millions d’euros et prendra place dans une zone encore inaccessible du parc. Pas de disparition ni de déplacement d’attractions à prévoir donc, même si ce coaster (dont on ne connaît pas encore le nom) sera visible de n’importe quel endroit du parc et sera accessible à tous les visiteurs de plus d’1,30m. Le grand frisson donc, mais pour presque toute la famille. Il n’y a plus qu’à attendre et à profiter des autres attractions.