La Vivaldi avait promis dès sa création qu’elle allait mettre en œuvre une grande réforme qui mettrait fin aux injustices fiscales notoires, notamment sur le plan de la fraude fiscale. "La Vivaldi a promis de ramener 200 millions d’euros en 2021, 400 millions en 2022. Mais on ne voit pas encore la couleur de cet argent", s’impatiente François De Smet. "On a besoin d’une lutte coordonnée contre les organismes vraiment frauduleux, les grandes sociétés qui ont des attitudes de fraude fiscale très complexes."

Seulement, le gouvernement fédéral peine à accoucher de cette réforme. En attendant, "la classe moyenne est écrasée par la taxation sur le travail tandis que des niches fiscales" continuent d’exister. Défi réclame donc "de baisser drastiquement la fiscalité sur le travail et de davantage taxer les revenus du capital et du patrimoine, comme les dividendes, les loyers réels et les voitures de société."