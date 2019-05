Michel Vandenbosch : "On a commis une erreur et il faut qu’on assume". Le président de Gaïa regrette également que cette confusion occulte les tristes conditions de vie des poulets d’élevage.

Vendredi passé, l’association de défense des animaux Gaia dévoilait des images tournées dans un élevage de poulets situé en Flandre. On y voyait des volatiles à l’agonie et des cadavres jonchant le sol. Le hic ? Gaïa a affirmé que cet élevage était celui dans lequel se fournit la chaîne de restaurants Poule et Poulette. Mais il s’est avéré que les images n’avaient pas été tournées dans le bon élevage. Ce lundi, le président de Gaïa Michel Vandenbosch nous explique comment l’erreur a pu être commise.