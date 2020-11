Dans une interview à la VRT, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a expliqué que “faire du shopping ne comportait pas vraiment de risque quand tout était bien contrôlé”. Mais il a expliqué “qu’à un moment on avait besoin de prendre une décision choc, il fallait un électrochoc et cela impliquait que l’on ferme immédiatement les commerces non essentiels”, admettant qu’il s’agissait d’une mesure “psychologique”.

Les propos ont fait bondir l’Union des classes moyennes. “Cette communication du ministre de la Santé est vraiment désastreuse. La population a besoin d’informations claires et précises pour pouvoir adhérer et respecter les décisions. On a ici un ministre qui après le comité de concertation dit en substance que la motivation donnée il y a un mois pour fermer les commerces non essentiels n’était pas la motivation réelle. Il fallait un électrochoc, et on a donc tapé sur les commerces”, s’insurge Pierre-Frédéric Nyst, président de l’UCM. “Cette communication est lamentable, scandaleuse, et vis-à-vis des commerçants, c’est injurieux. On ne joue pas avec un mois de chiffre d’affaires, en utilisant les commerçants comme cobayes. C’est problématique et on se demande si la fermeture de l’Horeca, une semaine avant, n’a pas été prise pour les mêmes raisons.”

“Je comprends que les gens soient furibards, et que certains indépendants envisagent de déposer un recours en justice"

En octobre, quand la décision de fermer l’Horeca a été prise, Frank Vandenbroucke, soutenu par Alexander De Croo, Premier ministre, a fait valoir une étude internationale, de la revue Lancet, qui établissait que les bars et restaurants étaient des foyers de contagion. David Clarinval, ministre des Indépendants, avait de son côté soutenu que la contagion trouvait surtout sa source dans les écoles et les familles, sur base d’une étude de l’Aviq. “Vandenbroucke s’est basé sur une étude du Lancet. On lui a demandé à voir l’étude. Il a répondu que ce n'étaient plus les foyers qui comptaient car les chiffres étaient mauvais et qu’il fallait agir. Son argument: on ne peut pas mettre un policier devant chaque maison et on ne veut pas fermer les écoles. Mais comme il faut des résultats, on va fermer l’horeca. C’est un peu court comme raisonnement. Maintenant qu’il s’exprime sur la motivation derrière la fermeture des commerces, on a réellement des doutes par rapport aux métiers de contact, les coiffeurs, dont la fermeture n’a même pas été expliquée vendredi”, reprend Pierre-Frédéric Nyst. “Je comprends que les gens soient furibards, et que certains indépendants envisagent de déposer un recours en justice. Le risque est que les gens se disent: il nous a menti, on va faire un recours, je le comprends.”

L’UCM se joindrait-elle à une éventuelle action en justice ? "Nous sommes une organisation inter-professionnelle. Est-ce notre rôle de prendre partie à un recours en justice? Ce doit faire l’objet d’un débat interne. Mais si le secteur décide de le faire, il y aura un soutien moral, ad minima.”.