Le président de la Fédération des maisons de repos nous confie ses inquiétudes.

Nous nous trouvons dans une situation très inquiétante. Les statistiques officielles des décès en maisons de repos ne sont pas fiables. Nous ne savons pas ce qu’il en est réellement. Ce qui apparaît clairement, c’est qu’il y a une augmentation du nombre de décès causés par le Covid-19 dans les maisons de repos. Le problème, c’est qu’on teste très peu de résidents. On essaye de trouver des solutions mais nous ressentons beaucoup d’amertume", confie Vincent Fredericq, président de la Fédération des maisons de repos (Femarbel).

Le président se dit très inquiet de l’absentéisme qui frappe le secteur des maisons de repos et de soin. "L’absentéisme atteint des sommets. Des membres du personnel ont reçu des certificats suite à un coup de téléphone à leur médecin, ce qui a causé une première vague d’absentéisme. On réclame de pouvoir tester le personnel des maisons de repos depuis le début de la crise mais on va seulement commencer à le faire. On a reçu 20 000 tests pour 110 000 employés ! On espère en avoir 40 000 en fin de semaine mais ça ne va pas résoudre le problème ! La seule solution serait de tester tout le monde et de faire en sorte que les personnes asymptomatiques puissent continuer à travailler, sinon la gestion des maisons de repos sera impossible."

M. Fredericq s’inquiète également de l’état de santé des résidents. "Il y a eu des directives. Résultat, on hospitalise les personnes âgées le moins possible. Certains patients auraient dû être hospitalisés et sont morts dans leur maison de repos. C’est incompréhensible quand on sait qu’il reste des lits disponibles dans les services de soins intensifs. Tous les services sont dans une situation très difficile mais les personnes âgées ne sont pas responsables."