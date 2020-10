Plusieurs barons envisagent de demander une tutelle sur la présidence de Georges-Louis Bouchez, voire sa démission lundi en bureau de parti.. La fronde ne faiblit pas au MR.

L’annonce du casting du MR par Georges-Louis Bouchez ce jeudi a provoqué une lame de fond de mécontentement au parti. Les raisons de la colère : Mathieu Michel, frère de l’ex-Premier ministre est monté au gouvernement fédéral et le recasage de Denis Ducarme au gouvernement wallon à la place de Valérie De Bue a capoté à cause d’une bourde. Cela chauffe solidement au MR et la position de Georges-Louis Bouchez est menacée. "Ce n’est pas plus calme aujourd’hui. Au contraire, la colère persiste au sein de la base, des députés, comme des barons ", résume un poids lourd du parti. " Est-ce que les mandataires peuvent encore avoir confiance en lui ? On était dans une bonne tendance, puis il y a eu les problèmes lors des négociations fédérales et maintenant le casting raté. Ça ne peut pas continuer. Il a tellement de talent… Mais il n’écoute pas, c’est du gâchis. On parle beaucoup de l’idée d’un encadrement par le bureau restreint ou un G4-G5 pour une forme de tutelle sur les décisions stratégiques. Mais cela pourrait aller plus loin et nous amener à lui retirer la confiance. "

Le sujet sera abordé lors du bureau de parti qui doit avoir lieu ce lundi. À condition que Georges-Louis Bouchez le convoque, ce qui est loin d’être acquis… Ce sera vraisemblablement l’instant de vérité.

Car la liste des mécontents est longue parmi les barons du parti, déçus de ne pas être au casting sans en avoir été informés avant l’annonce Facebook, fâchés de son interventionnisme en Wallonie ou de voir leur région sous-représentée : Daniel Bacquelaine, Jean-Luc Crucke, Willy Borsus, Philippe Goffin, Pierre-Yves Jeholet, Jean-Paul Wahl, Marie-Christine Marghem, Benoît Piedboeuf ou encore Valérie De Bue etc. Même au sein de ses proche, le malaise se fait jour.

(...)