L’année sera chargée pour le nouveau président du PTB. Son programme de reprise des rênes du parti implique de suivre la ligne fixée par son prédécesseur Peter Mertens tout en y apportant des éléments nouveaux. Il faudra garder l’esprit qui a permis d’avoir plus de 24 000 membres tout en allant à la conquête de nouveaux territoires, qu’ils soient professionnels ou géographiques. "On veut laisser plus de place aux travailleurs, aux ouvriers et à la jeunesse dans notre parti. Beaucoup de nouveaux militants sont venus via RedFox et le Comac lors des mobilisations pour le climat. Cela va nous permettre d’aborder des thématiques propres aux jeunes et d’affiner notre communication", dévoile Raoul Hedebouw.

Le défi du parti consiste à structurer les sections et les groupes organisés dans les différentes communes et entreprises du pays. "L’activation des membres est aussi importante que la croissance même", poursuit le président qui rappelle que sa formation a toujours été très active sur le terrain. Si certains partis se préparent pour les élections de 2024, le PTB, lui, est plutôt dans une sorte de campagne permanente. "Les élections ne sont pas pour nous une finalité. Les grandes victoires sociales, c’est dans la rue qu’on a été les chercher. On ne prépare pas 2024, on prépare 2022."

(...)