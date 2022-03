Aux Pays-Bas, il est attendu à la Chambre basse dans la matinée, pour ensuite s'adresser aux députés belges à 14h15. La Chambre prévoit une introduction par la présidente Eliane Tillieux et un conclusion par le Premier ministre Alexander De Croo. Juste avant le discours de Zelensky, l'hymne national ukrainien sera joué en direct par un violoncelliste et un violoniste, tous deux d'origine polonaise. Des représentants de l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles seront présents dans la salle. Les membres du Sénat, les ministres-présidents des Communautés et des Régions, ainsi que les présidents des parlements des entités fédérées ont également été invités.

Aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte n'était initialement pas le bienvenu au discours, mais la présidente du Parlement Vera Bergkamp a annoncé cette semaine qu'il pourrait finalement venir. Cette dernière a également invité les ministres Kajsa Ollongren (Défense) et Wopke Hoekstra (Affaires étrangères). Ensuite, il y aura un débat à la Chambre sur le discours du président russe.