Vacances, vie de tous les jours, trajets domicile- travail, l’envolée des prix des carburants nous touche à tous les niveaux. Et un autre secteur qui dépend fortement des marchés, c’est celui des transporteurs. Secrétaire général de l’UPTR, l’Union professionnelle du transport et de la logistique, Michaël Reul fait le point sur la situation : "En moyenne, le carburant représente 20 à 25 % des dépenses d’une société active dans le transport. C’est la deuxième dépense, après les salaires, rappelle-t-il. Dans l’écrasante majorité des cas, nos camions roulent au diesel. Depuis un an, on parle ainsi d’une augmentation des dépenses sur ce poste de 10 à 15 %."