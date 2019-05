La Reine Mathilde a décerné, jeudi au Palais royal, le prix qui porte son nom à l'asbl Muzass, un atelier musical inclusif où des personnes porteuses ou non d'un handicap apprennent ensemble à faire de la musique.

En 2018, un jury d'experts avait déjà sélectionné 19 projets qui donnaient une place prépondérante à la musique. "Tous ont reçu un soutien de 9.000 euros maximum, pour un montant total de 160.000 euros", explique la Fondation Roi Baudouin, qui gère le Fonds Reine Mathilde.

Un jury de jeunes, composé d'élèves de l'Institut Don Bosco de Grand-Bigard et de l'Athénée provincial de La Louvière, s'est par la suite vu confier le choix du lauréat du Prix Reine Mathilde parmi les 19 finalistes en question. Grande gagnante, Muzass, une association active à Lint/Kontich et Schiplaken, bénéficiera d'un soutien complémentaire de 10.000 euros.

"Le soutien du Fonds Reine Mathilde permettra à Muzass d'acheter des instruments et du matériel de musique, d'adapter le matériel de cours et d'encadrer le développement du service de formation et d'accompagnement afin que l'asbl puisse être gérée par des personnes porteuses ou non d'un handicap", souligne la Fondation Roi Baudouin.

Le Fonds Reine Mathilde soutient des initiatives à destination des enfants et des jeunes socialement vulnérables. Ces dernières années, le Fonds Reine Mathilde a lancé à trois reprises l'appel "Music Connects" et soutenu un total de 55 projets.