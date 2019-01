Le procès de Jean-Charles Luperto devant le tribunal correctionnel de Namur est reporté. ​Le bourgmestre de Sambreville aurait dû répondre, dès ce lundi 28 janvier, de plusieurs faits d'exhibitionnisme prétendument commis dans les parties publiques des toilettes de l'aire autoroutière de Spy (Jemeppe-sur-Sambre), au printemps 2014. Mais l'affaire ne pourra pas être prise, nous a confirmé Me Marc Uyttendaele, l'un des avocats de l'inculpé.



Pour quelle raison? Me Uyttendaele: "De manière très claire, nous avons posé préalablement la question de savoir si la procédure était régulière. Le tribunal correctionnel de Namur a considéré, sans aucune motivation formulée, qu'elle l'était et cela nonobstant le fait que nous avons déposé trois avis de trois constitutionnalistes appartenant aux trois grandes universités francophones. Or, cet argument, si on ne l'oppose pas aujourd'hui, sera obsolète, on ne pourra plus l'invoquer. Donc, on a été contraints, de mauvais gré, d'interjeter appel sur ce seul volet-là. Le dossier est donc renvoyé à la cour d'appel de Liège pour répondre à cette seule question de procédure."