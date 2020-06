Les gouverneurs, saisis à la demande du ministre Denis Ducarme, donnent leur feu vert pour l'augmentation des étals, limités à 50 pour le moment

La DH apprend que le prochain conseil national de sécurité (CNS) aura lieu le mercredi 24 juin prochain. Un conseil national de sécurité qui devrait apporter de bonnes nouvelles aux maraîchers. Les gouverneurs, saisis à la demande du ministre des Indépendants Denis Ducarme, donnent leur feu vert pour l'augmentation des étals, limités à 50 pour le moment. Le ministre leur a demandé d'évaluer la possibilité d'asssouplir la limite actuelle des 50 étals, limite fixée le 18 mai dernier. Les gouverneurs ont rendu un avis positif, auquel s'ajoute, nous précise le cabinet du ministre Ducarme, un autre avis de l’ERMG (Economic Risk Management Group, en charge du monitoring de la situation économique dans le cadre de la crise COVID19). "Ce feu vert a été transmis au GEES en vue de la préparation du prochain Conseil National de Sécurité qui aura lieu le 24 juin prochain".

Denis Ducarme dit ainsi vouloir répondre aux difficultés rencontrées par les maraîchers : "La limite des 50 étals sur les marchés représente une difficulté pour de nombreux maraîchers. Ces derniers voient leurs revenus chuter et éprouvent davantage de difficultés à gérer leurs stocks. Je suis donc favorable à un assouplissement de cette condition tout en continuant bien entendu à protéger la santé des consommateurs et des professionnels. J’ai demandé au Ministre de l’Intérieur de solliciter l’avis des Gouverneurs de Province, qui sont en contact permanent avec les autorités locales, en première ligne sur le terrain. Leur avis positif, qui s’ajoute à celui rendu par l’ERMG, est une première étape importante. La proposition est à présent examinée par les experts du GEES. S’ils donnent leur feu vert, le CNS pourrait assouplir la mesure le 24 juin prochain. Nos marchés pourraient ainsi compter plus de 50 étals à partir du 1er juillet."

Si les gouverneurs ont ainsi été sollicités c'est parce qu'ils ont notamment pour vocation de jouer un rôle de relais entre les autorités locales situées sur le territoire de leur province et les autres niveaux de pouvoir. Leur avis positif est un message d'espoir pour les maraîchers estime Denis Ducarme.

A l'occasion de ce prochain conseil national de sécurité, on devrait également en savoir davantage sur l'ouverture cet été des piscines, des parcs d'attraction, etc.