Le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) s'est exprimé sur le prochain Comité de concertation, en marge d'une visite avec le Roi Philippe à l'institut de santé Sciensano. D'après Vandenbroucke, il devrait normalement avoir lieu le 6 mai. Le baromètre corona, qui est actuellement jaune, pourrait alors "être mis au placard", selon le ministre, mais ce n'est pas certain.

Le 7 mars, le baromètre corona est passé en code jaune. Presque toutes les mesures sanitaires ont disparu. L'intention semble être de les assouplir encore davantage lors du prochain comité de consultation. Le ministre Vandenbroucke s'est exprimé ainsi devant la caméra de Belga : "Si l'épidémie continue à évoluer favorablement et que le virus ne circule pas beaucoup, alors on peut imaginer qu'on ne va pas se débarrasser complètement du baromètre, mais le mettre au placard pour un moment. Si le virus continue de circuler comme aujourd'hui, ce ne sera pas encore possible. Mais j'ai bon espoir, car je vois que l'épidémie continue à diminuer en force."

Le Comité de concertation a déjà été reporté deux fois. Frank Vandenbroucke affirme maintenant qu'une nouvelle date a été fixée, même si c'est encore un peu prématuré : "Nous supposons que la date possible du prochain Comité de concertation est le 6 mai. Nous espérons que d'ici là, nous aurons une meilleure vision de l'épidémie et que nous pourrons prendre des décisions concernant le baromètre."