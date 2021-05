Un nouveau Comité de concertation est attendu ce vendredi 28 mai. Mais quels sujets seront au menu des discussions? C'est la grande question.

D'après nos confrères du Soir, si pas mal de bourgmestres aimeraient des clarifications concernant les futurs matches des Diables à l'Euro et les retransmissions sur écrans géants, Alexander De Croo et les autres membres des gouvernements ont eux prévu d'évoquer autre chose, à savoir la question des voyages. "Il n’est pas prévu de revenir sur ce qui a été fixé mais de se concentrer sur la thématique des voyages (quarantaine, testing, etc.) et des grands événements de la fin de l’été", rapporte ainsi une source de l'entourage du Premier ministre à nos confrères.

Pour rappel, les eurodéputés et les Etats membres sont parvenus la semaine dernière à un accord sur le pass sanitaire européen, qui devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Très attendu par les pays les plus dépendants du tourisme, et initialement suggéré par la Grèce, ce certificat est destiné à fournir un cadre harmonisé pour faciliter les déplacements dans l'Union cet été.

Le pass sanitaire figure également au menu du sommet des dirigeants européens ces lundi et mardi et devra être approuvé par le Parlement européen, dont la prochaine plénière est prévue du 7 au 10 juin à Strasbourg.

Parallèlement aux négociations politiques, le système de certificat européen fait l'objet de tests techniques auprès de différents Etats - dont la Belgique - pour vérifier son interopérabilité. A partir du 1er juin, les pays membres pourront commencer à se servir du système dans des conditions réelles s'ils sont prêts. C'est dès lors de tout cela que nos autorités devront communiquer vendredi.