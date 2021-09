Le programme de formation de Thomas Chatelle débute: des détenus deviendront coaches de foot pour les jeunes Belgique Sébastien Ponciau © Belga/ D.R.

Ce programme pilote de formation, théorique et pratique, sera dispensé par des formateurs de la Fédération belge de football.



Il s’étalera de septembre à novembre dans les prisons d’Ittre et de Beveren. Il aboutira à un diplôme d’aspirant-entraineur, certifié par l’UEFA. Entre novembre et juin, ces détenus bénéficieront de permissions de sorties pour effectuer un stage dans un des quatorze clubs partenaires, dont Anderlecht.



