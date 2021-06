Conformément au Comité de concertation du 11 mai dernier, une série de mesures positives pour tous les amateurs de piscine et les nageurs sportifs amateurs vont en effet pouvoir être appliquées et la principale concerne le nombre de nageurs. Concrètement, la jauge maximale passe de 25 à 50 en indoor et de 50 à 100 en extérieur, à raison d’une règle de concentration d’une personne par 10 m² (la surface prise en compte étant celle de l’infrastructure et non de la piscine elle-même), avec un maximum de 3 x 50 en indoor et 3 x 100 en outdoor si cette règle est respectée.

Cela ne signifie pas pour autant que les réservations ne seront plus à l’ordre du jour pour pouvoir nager. Le protocole encourage en effet les piscines à conserver un système de réservation sur base d’un planning horaire afin qu’elles puissent assurer les mesures sanitaires préconisées et limiter les rassemblements statiques à l’intérieur ou à l’extérieur de l’infrastructure.

Par ailleurs, le masque restera obligatoire dès l’entrée dans le périmètre de la piscine, au sein du bâtiment et jusqu’à la sortie, à l’exception du temps consacré à la douche et à la baignade, pour toutes les personnes de douze ans et plus. Les nageurs devront aussi respecter une distance d’1,50 mètre.