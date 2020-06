Négociations fédérales La majorité du bureau du PS s’est résignée à une coalition d’union nationale incluant la N-VA. Chez Ecolo, l’exclusive perd en fermeté.

Un bureau de parti que certains en interne qualifient d’historique s’est réuni ce lundi au siège du PS, à Bruxelles. Paul Magnette, président du PS, a acté la mort définitive de la Vivaldi, cette coalition incluant socialistes, libéraux, écologistes et le CD&V, sans la N-VA. Le successeur d’Elio Di Rupo ne croit plus en cette troisième voie, tentée durant un an. Deux possibilités subsistent : un gouvernement avec le PS et la N-VA ou les élections.

(...)