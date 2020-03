Il n'est pas question de changer de Premier ministre en pleine crise du coronavirus, a fait savoir le PS.

Ce que les partis ne sont pas parvenues à obtenir en 9 mois de négociations, la crise du coronavirus pourrait le précipiter. En effet, une majorité PS/N-VA se précise, et un accord de gouvernement pour un an est en discussion, comme le relève La Libre qui précise qu'un bureau du PS aura lieu dimanche matin. Il s’agirait d’un gouvernement d’urgence mais il n’est pas exclu que l’attelage soit prolongé au-delà de cette échéance, jusqu’aux élections de 2024 si les partis parviennent à se mettre d’accord sur un programme plus charge. Ce gouvernement serait appelé à traiter les urgences, en tête desquelles se trouve naturellement la pandémie. COVID19. Des discussions se sont poursuivies au sommet des partis durant la journée et l’incertitude est encore assez forte Bart De Wever a lui-même plaidé samedi sur VTM pour un gouvernement d’urgence d’un an.

"L'idée c'est de parler d'un gouvernement d'urgence pour en rassurer certains, mais idéalement, d'aller au bout", nous dit une source gouvernementale.

. Dans l’après-midi, le PS a publié un message sur les réseaux sociaux. “En cas de crise, l’urgence, c’est que tous les responsables politiques fassent passer la santé des citoyens avant toutes autres considérations. Changer de capitaine, en pleine tempête serait, irresponsable. Le bon sens et le sens de l’État commandent de ne pas le faire”, a déclaré le parti sur son compte officiel.

Le PS souhaite donc que Sophie Wilmès reste aux commandes durant la durée de la crise.

Ce message ne tombe pas à n’importe quel moment. Depuis quelques jours les informations se succèdent sur la mise en place d’un gouvernement d’urgence auquel participeraient les socialistes et la N-VA, mais qui pourrait théoriquement coûter son poste à Sophie Wilmès (MR).

Selon nos informations, le MR aurait obtenu que le poste reste entre les mains de l’actuelle Première ministre dans ce gouvernement d’urgence ou du moins que le PS soutienne cette piste. Encore faut-il que le PS et la N-VA se mettent d'accord sur les modalités de ce gouvernement et sur l'identité du chef de l'exécutif. Le nom de Bart De Wever est également évoqué.

“Le 16 est au cœur du sprint en cours. En revenant sur son exclusive avec la N-VA, Paul Magnette peut apparaître dans le rôle du sauveur. Et puis, c’est le moment idéal pour revenir sur son rejet de la N-VA, alors que le pays est au bord de la panique”, nous glisse une source gouvernementale. “Cela se joue dans les prochaines heures. L’annonce pourrait intervenir rapidement.”

La décision ne serait toutefois pas arrêtée à l'heure d'écrire ces lignes.

Ce lundi, les missionnaires Patrick De Wael (Open Vld) et Sabine Laruelle (MR) doivent remettre leur rapport au Roi.