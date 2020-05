L’une des armes dans la lutte contre la propagation du coronavirus en période de déconfinement réside dans l’utilisation d’un outil de traçage permettant d’entrer en contact avec les personnes qui auraient été, précisément, en contact avec une personne infectée. Mais si l’outil semble indispensable, les critères d’utilisation et la méthodologie semblent quant à eux toujours très flous.

Du côté du PTB, s’appuyant sur son réseau de maisons médicales (MPLP), un projet pilote visant à tester, tracer et isoler (TTI) les personnes suspectes ou contaminées a été mené pour souligner l’importance de faire appel aux premières lignes, à commencer par les médecins généralistes pour faire du traçage l’arme la plus efficace possible.