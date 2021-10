Ce mercredi, en séance plénière du parlement régional, le parti voulait interpeller le ministre-président Elio Di Rupo sur "l'inaction des assurances". Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir de la part du président de l'assemblée selon qui la Région n'est pas compétente pour ce genre de question.

"Quand le gouvernement wallon décide de passer un accord avec les assurances et leur accorde un milliard d'argent public, c'est discuté et voté au parlement. Mais quand il s'agit des sinistrés qui ont froid mais ne reçoivent rien de leur assurance pour commencer les travaux, la majorité refuse d'en discuter", a pointé le député PTB Julien Liradelfo.

"Sur le terrain, nous avons de plus en plus de témoignages de gens qui sont assurés mais qui n'ont toujours pas vu d'experts, ce qui les empêche de débuter leurs travaux alors que l'hiver approche. Il y a urgence et la lenteur des assurances n'est ni acceptable ni compréhensible vu les moyens qu'elles ont", a-t-il ajouté.

"Comment le gouvernement wallon peut-il donner un milliard d'euros aux assurances sans obligation de résultat à l'égard des sinistrés? Et si la Région n'est pas compétente pour ce genre de sujet, dans quelle instance peut-on en discuter?", s'est enfin interrogé le député d'extrême gauche.

Mercredi midi, le gouvernement wallon a de son côté annoncé que l'arrêté servant de base légale à l'indemnisation des sinistrés touchés par les inondations de juillet venait d'être publié au Moniteur belge, ouvrant la voie à l'indemnisation des personnes non-assurées.

A cette occasion, il a également assuré "mettre tout en oeuvre pour que les demandes d'indemnisation auprès du fonds des calamités soient traitées le plus rapidement possible."