"Cette mesure est inefficace, antidémocratique, et divise la population. Le gouvernement doit changer son fusil d'épaule et réinvestir dans la première ligne et la prévention", affirme jeudi le chef de groupe du parti au parlement wallon, Germain Mugemangango. Ce dernier réclame qu'un débat d'actualité soit mené sur le sujet lors de la séance plénière du parlement mercredi prochain.

"On nous a promis que cet outil permettrait de juguler la pandémie et de désengorger les hôpitaux. Ce n'est pas le cas. Le Covid Safe Ticket n'a fait que diviser la population, faisant porter à tort le chapeau sur les non-vaccinés", ajoute-t-il en rappelant que le PTB est le seul parti à s'être opposé au décret lors du vote parlementaire.

"Le jugement du tribunal namurois vient confirmer nos craintes. Le gouvernement n'a même pas pris la peine de se rendre à l'audience pour se défendre. Il va falloir qu'ils nous donnent des explications valables sur cette histoire", conclut Germain Mugemangango.