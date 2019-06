Le Palais a prolongé la mission des informateurs royaux jusqu’au 17 juin.

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, les deux informateurs désignés par le Roi, ont rencontré dans la plus grande discrétion les présidents de parti. Tous ? Non. Les extrêmes – le Vlaams Belang et le PTB – ont été écartés des contacts.

Les informateurs justifient cette exclusion par une pirouette : discuter avec l’extrême droite flamande et avec les communistes aurait été inutile puisque de nombreuses formations ont refusé de gouverner avec eux, rendant impossible dans les faits toute coalition qui les associerait.

Pour le reste, les informateurs royaux ont constaté lors de leurs entretiens que la classe politique belge, y compris la N-VA, estime que la Belgique ne peut pas connaître une nouvelle crise de 541 jours au fédéral… “La situation que nous avons connue en 2010 et en 2011 n’est plus possible aujourd’hui. Le gouvernement en affaires courantes n’a pas de majorité. Il y a une forte conscience de cela chez tous les partenaires politiques, économiques et sociaux”, a expliqué Didier Reynders.

En effet, en cas de problème majeur, le gouvernement Michel, en affaires courantes, ne pourrait pas aisément légiférer puisqu’il ne dispose plus de majorité à la Chambre depuis le départ de la N-VA fin 2018.

Or, il faudra confectionner des budgets particulièrement délicats en début de législature (il faut trouver rapidement 10 milliards d’euros…).

Leur mission est prolongée

Le travail de Didier Reynders et Johan Vande Lanotte est loin d’être terminé.

Le Palais a d’ores et déjà prolongé leur mission jusqu’au 17 juin. Après avoir rencontré les partenaires sociaux, la Banque nationale et après avoir discuté des défis climatiques avec l’expert Jean-Pascal van Ypersele, ils poursuivront leurs contacts.

Au menu des prochains jours : les représentants du Bureau du Plan et ceux des réseaux de lutte contre la pauvreté.

Quelle chance ont les informateurs de réussir à jeter les bases du prochain gouvernement ? On s’en voudrait de ne pas citer une petite phrase typiquement reyndersienne lancée par le libéral à la fin de la conférence de presse au palais d’Egmont : “Sur une échelle de 1 à 10, nos chances se situent entre 1 et 10.” Traduction : l’incertitude politique reste grande. Voire totale.