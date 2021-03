Le PTB sort son étude annuelle sur la part des salaires dans le PIB belge.

Quarante milliards d’euros (40,2 plus précisement). Voici, selon une étude menée par le PTB et opportunément dévoilée ce lundi jour de grève nationale, ce que les salariés belges ont perdu durant les cinq années du mandat de Charles Michel (MR, N-VA, Open-VLD, CD&V) entre 2014 et 2019 donc. Cette étude macroéconomique se base sur les données de la Commission européenne.

Elle explique en substance que, durant ces cinq années, la part des salaires dans le produit intérieur brut (PIB) - la richesse créée par les entreprises installées sur le territoire belge - a diminué de 1,91 %, passant de 51,2 en 2014 à 49,3 % en 2019. À l’inverse, la part du capital dans le PIB est passée de 48,8 % en 2014 à 50,7 % en 2019.

"Ce phénomène dure déjà depuis une vingtaine d’années", commente le porte-parole du PTB Raoul Hedebouw. "Il n’a pas été réduit sous l’ère Di Rupo mais l’on remarque une rupture plus nette entre 2014 et 2019, sous l’ère Michel donc. Très concrètement, cette analyse montre que les mesures mises en place durant le gouvernement géré par Charles Michel ont permis une croissance de la part du capital dans le produit intérieur brut de 36,5 milliards d’euros alors que la classe travailleuse a perdu 40,2 milliards d’euros. Soit une perte moyenne de 1 456 euros brut par an et par personne. Autrement dit, le gouvernement Michel a opéré un transfert de 40,2 milliards d’euros du travail vers le capital."