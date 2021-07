Le PTB insatisfait des réponses ministérielles après les inondations

Belgique

BELGA

Le PTB (opposition) s'est montré insatisfait mardi des réponses fournies dans la presse par le ministre wallon de l'Énergie, Philippe Henry, sur la gestion des barrages et l'information avant et pendant les inondations meurtrières de mercredi et jeudi derniers.