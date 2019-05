À Liège, c’était la liesse au QG du PTB. Le parti a progressé en Wallonie, à Bruxelles mais aussi en Flandre. "Nous avons assisté à une percée majeure et rouge vive du PTB ce dimanche", a clamé Raoul Hedebouw devant ses militants. "Aujourd’hui, le peuple a montré qu’il en a marre et a donné un signal fort en ce sens. Les gens en ont marre de toutes ces taxes, les gens en ont marre que les riches soient toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres !"

Et le député fédéral de citer les bons résultats des candidats en Flandre et en Wallonie. "Je suis fier aujourd’hui de vous présenter ces résultats. C’était un objectif majeur de notre parti de faire notre entrée à partir de la Flandre. Nous avons fait preuve de beaucoup de force et de solidarité pour travailler ensemble dans tout le pays."

On parle aussi d’une percée dans la capitale avec 10 à 15 % des voix. "En Wallonie, on parle de 5 à 6 députés fédéraux à envoyer à la Chambre. Ces chiffres sont un signal très clair vers tous les partis traditionnels."