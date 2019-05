L’heure était encore aux sourires au siège du PTB, à Bruxelles. Peter Mertens et Raoul Hedebouw ont fait le point sur leur victoire électorale.

Avec un passage de 8 à 42 députés sur l’ensemble des assemblées belges et européennes, l’heure est évidemment au contentement et à l’ambition pour le Parti des travailleurs. "C’est un moment important pour le parti avec plus de cinq fois plus de députés par rapport à 2014 et une percée majeure non seulement en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi en Flandre, se réjouit Raoul Hedebouw qui dirigera encore le groupe PTB-PVDA à la Chambre. Cette fois, on ne sera plus deux, mais 12 pour faire entendre notre message. Il ne sera plus possible de nier le PTB qui sera représenté par des personnes issues de la vie civile et ouvrière et qui connaissent les problèmes des gens."

Une présence forte que le parti est prêt à assumer, mais jusqu’à quel point ? Lors des élections communales, le PTB n’est pas monté au pouvoir, notamment à Charleroi, malgré des négociations avec le PS.

Et pareil scénario est clairement envisageable dans les mois à venir si on en croit le discours des deux hommes. "Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités mais à quel prix ? Il y a des sujets sur lesquels nous ne transigerons pas, comme la chasse aux chômeurs organisée par le pouvoir en place ou encore le retour de la pension à 65 ans", précise Raoul Hedebouw. En clair, on ne voit pas comment le PTB pourrait monter au pouvoir s’il se montre trop gourmand. "N ous savons bien que nous ne pourrons pas tout faire passer et qu’il faut savoir faire des concessions. Mais il y a des points cruciaux que nous ne pouvons pas lâcher. Nous ne ferons pas la même erreur qu’Ecolo à la fin des années 1990 qui est monté au pouvoir par la petite porte et s’est fait sanctionner par la suite. Mais nous voulons négocier et être contactés par les autres partis !"

Parmi les points importants, on retrouve le pouvoir d’achat, mais aussi l’unité du pays. "Pendant la campagne, on a vu certains comme le PS copier notre programme et être beaucoup plus flous dans les derniers jours. Nous refuserons de participer à un gouvernement où chacun fera des petits arrangements pour rester au pouvoir. Il faut de vrais changements. En tant que parti unique et national, le PTB-PVDA ne laissera personne toucher à l’unité du pays, du côté flamand mais aussi francophone."