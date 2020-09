Le PTB va déposer au parlement wallon une proposition de résolution qui vise à interdire toute coupure de gaz ou d’électricité durant toute la durée de la crise Covid. " Au plus fort de la crise, des mesures ont été prises pour éviter les coupures de ces compteurs à budget en cas de défaut de paiement, explique Germain Mugemangango, chef de groupe du PTB en Wallonie. Or, la crise n’est pas terminée. Il faut que ce système reprenne pour protéger les utilisateurs et éviter qu’ils ne doivent se déplacer pour recharger le compteur à budget. "