Facebook est la plateforme incontournable de tout groupe souhaitant peser sur le débat public. Asia 2.0, association présente en France et en Belgique, a été créée pour lutter contre le racisme envers les Asiatiques.

Or, depuis plus d’une semaine, ses pages Facebook ont été supprimées par le réseau social. " Les deux pages, belge et française, l’ont été simultanément ce 30 juillet. C’est de la censure ! Pourtant, nous nous contentons de dénoncer les incitations à la haine et de publier des contenus issus de médias traditionnels. Il ne s’est passé aucun événement particulier avant que les pages soient effacées. Nous n’avions plus rien posté depuis une semaine ", nous assure Renaud André, fondateur d’Asia 2.0. Il précise avoir déposé (...)