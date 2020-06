La patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, remet en question la manière dont ont été prises les décisions du kern qui touchent la SNCB.

"Que le gouvernement souhaite à nouveau promouvoir les transports publics comme moyen de déplacement durable est une bonne chose. La manière dont la décision de distribuer gratuitement des Pass touristiques a été prise, sans aucune consultation, pose cependant de sérieuses questions " , a lancé Sophie Dutordoir dimanche sur son compte Twitter.

La responsable de l’entreprise ferroviaire s’interroge sur la sécurité sanitaire des voyageurs et de son personnel, " que la SNCB ne mettra en aucun cas en danger après y avoir durement travaillé ces derniers mois". La Société nationale des chemins de fer belges réclame donc une consultation "immédiate" avec le gouvernement et " toute l’assistance nécessaire pour éviter tout risque de suroccupation des trains et des quais ". Elle estime en outre que les aspects logistiques et financiers de la mesure doivent être " clarifiés d’urgence".

Le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR), a pour sa part regretté le tweet de Sophie Dutordoir. " Nous sommes au courant de ses questions et de ses préoccupations car nous sommes en contact tous les jours avec elle. Tweeter n’était donc pas nécessaire ", indique-t-il.